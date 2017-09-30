Возняцки квалифицировалась на итоговый турнир

Датчанка Каролин Возняцки стала шестой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир WTA. Ранее на турнир квалифицировались Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина и Винус Уильямс.

Для Возняцки этот итоговый турнир станет пятым в карьере. Ее лучшим результатом был финал в 2010 году.

– Я очень рада, что смогла снова квалифицироваться на итоговый турнир, – приводит официальный сайт WTA слова Возняцки. – У меня сохранились прекрасные воспоминания от турнира, особенно с 2010 года, и я не могу дождаться, когда снова вернусь в Сингапур и покажу свою лучшую игру перед фантастическими болельщиками.

Итоговый турнир пройдет с 22 по 29 октября в Сингапуре.