Возняцки, Конюх и Гергес вышли в четвертьфинал турнира в Новой Зеландии

В матче второго круга турнира в Новой Зеландии датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла представительницу США Варвару Лепченко - 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут.
Третья "сеяная" турнира в четвертьфинале встретится с немкой Юлией Гергес, которая ранее одержала победу над британкой Наоми Броади (7:5, 6:4).
Окленд (Новая Зеландия)
Турнир WTA ASB Classic
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания, 3) - Лепченко (США) - 6:3, 6:3
Гергес (Германия) - Броади Н. (Великобритания) - 7:5, 6:4
Конюх (Хорватия, 8) - Викмайер (Бельгия) - 6:1, 6:2