Возняцки и Янкович - во втором круге турнира в Гонконге

Каролин Возняцки, "посеянная" под пятым номером, вышла во второй круг турнира Prudential Hong Kong Tennis Open в Гонконге, переиграв китаянку Чжэн Сайсай – 6:1, 6:4. Во втором круге она встретится с британкой Хизер Уотсон. Путевку в следующий раунд оформила также сербка Елена Янкович.

Гонконг

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 5) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:1, 6:4

Уотсон (Великобритания) – Эракович (Новая Зеландия) – 7:5, 7:6 (11:9)

Янкович (Сербия, 7) – Кроуфорд (США) – 6:3, 6:1