Возняцки и Винус Уильямс - в третьем круге турнира в Ухане

Датчанка Каролин Возняцки вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв чешку Катержину Синякову - 6:4, 6:4. Также в следующую стадию турнира вышли американка Винус Уильямс и словачка Доминика Цибулкова.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания) - Синякова (Чехия, Q) - 6:4, 6:4
Цибулкова (Словакия, 10) - Зигемунд (Германия) - 2:6, 6:3, 6:4
Уильямс В. (США, 6) - Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:2