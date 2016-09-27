Возняцки и Винус Уильямс - в третьем круге турнира в Ухане

Датчанка Каролин Возняцки вышла в третий круг турнира в Ухане, обыграв чешку Катержину Синякову - 6:4, 6:4. Также в следующую стадию турнира вышли американка Винус Уильямс и словачка Доминика Цибулкова.

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания) - Синякова (Чехия, Q) - 6:4, 6:4

Цибулкова (Словакия, 10) - Зигемунд (Германия) - 2:6, 6:3, 6:4

Уильямс В. (США, 6) - Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:2