Возняцки и Свитолина вышли во второй круг Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки победила румынку Михаэлу Бузарнеску в первом круге Australian Open – 6:2, 6:3. Ее следующей соперницей будет хорватка Яна Фетт.

Украинка Элина Свитолина одолела сербку Ивану Йорович со счетом 6:3, 6:2 и теперь сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 2) – Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:3

Свитолина (Украина, 4) – Йорович (Сербия, Q) – 6:3, 6:2

Гиббс (США) – Томова (Болгария, LL) – 6:1, 6:1

Фетт (Хорватия) – Егучи (Япония) – 6:3, 6:2