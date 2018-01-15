Возняцки и Свитолина вышли во второй круг Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки победила румынку Михаэлу Бузарнеску в первом круге Australian Open – 6:2, 6:3. Ее следующей соперницей будет хорватка Яна Фетт.
Украинка Элина Свитолина одолела сербку Ивану Йорович со счетом 6:3, 6:2 и теперь сыграет с чешкой Катержиной Синяковой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Возняцки (Дания, 2) – Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:3
Свитолина (Украина, 4) – Йорович (Сербия, Q) – 6:3, 6:2
Гиббс (США) – Томова (Болгария, LL) – 6:1, 6:1
Фетт (Хорватия) – Егучи (Япония) – 6:3, 6:2
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