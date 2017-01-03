Возняцки и Стрыцова вышли во второй круг турнира в Новой Зеландии, Бертенс – нет

Датчанка Каролин Возняцки в матче первого круга турнира в новой Зеландии одержала победу над американкой Николь Гиббс - 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте 50 минут. В другой встрече представительница Чехии Барбора Стрыцова обыграла соотечественница Барбору Штефкову (6:4, 6:3).

Пятая "сеяная" турнира Кики Бертенс уступила представительнице США Лорен Дэвис - 6:7(3:7), 4:6. Встреча продлилась 2 часа 30 минут.

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Возняцки (Дания, 3) - Гиббс (США) - 6:1, 6:0

Стрыцова (Чехия, 4) - Штефкова (Чехия, Q) - 6:4, 6:3

Дэвис (США) - Бертенс (Голландия, 5) - 7:6(7:3), 6:4

Остапенко (Латвия, 7) - Эракович (Новая Зеландия, WC) - 6:1, 6:2

Лучич-Барони (Хорватия) - Бартель (Германия, Q) - 6:3, 3:6, 6:3

Осака Н. (Япония) - Бек А. (Германия) - 6:2, 6:4

Бренгл (США) - Леб (США, Q) - 6:4, 7:6(7:5)

Викмайер (Бельгия) - Ларссон (Швеция) - 6:1, 6:2