20:52 | Теннис — WTA

Возняцки, Халеп, Гергес и Квитова - в четвертьфинале турнира в Дохе


Стали известны семь из восьми участниц 1/4 финала турнира в Дохе. Первая ракетка турнира Каролин Возняцки выиграла у Моники Никулеску, а второй номер "посева" Симона Халеп - у Анастасии Севастовой. Последняя четвертьфиналистка определится в поединке Джоанны Конты и Ангелик Кербер.

Доха (Катар) 

Турнир WTA Qatar Total Open 2018 

Призовой фонд 2 897 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Каролин Возняцки (Дания, 1) - Моника Никулеску (Румыния, Q) - 7:5, 6:1

Петра Квитова (Чехия, 16) - Элина Свитолина (Украина, 3) - 6:4, 7:5

Юлия Гергес (Германия, 9) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:2, 6:2

Симона Халеп (Румыния, 2) - Анастасия Севастова (Латвия, 13) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/

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