09:40 | Теннис — WTA

Воскобоева и Звонарева - во втором круге турнира в Гуанчжоу

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Россиянка Вера Звонарева и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу в парном разряде. Дуэт в двух сетах победил китаянок Фэн Шо и Кан Цзяци. 

Соперницы Воскобоевой и Звонаревой определятся в матче черногорки Данки Ковинич и белоруски Веры Лапко с китаянками Ван Синьюй и Ван Сиюй.

Гуанчжоу (Китай) 

Турнир WTA Guangzhou Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Галина Воскобоева/Вера Звонарева (Казахстан/Россия, 2) - Фэн Шо/Кан Цзяци (Китай) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/guangzhou/2018/12/

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Материалы других СМИ