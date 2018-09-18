Воскобоева и Звонарева - во втором круге турнира в Гуанчжоу

Россиянка Вера Звонарева и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу в парном разряде. Дуэт в двух сетах победил китаянок Фэн Шо и Кан Цзяци.
Соперницы Воскобоевой и Звонаревой определятся в матче черногорки Данки Ковинич и белоруски Веры Лапко с китаянками Ван Синьюй и Ван Сиюй.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Галина Воскобоева/Вера Звонарева (Казахстан/Россия, 2) - Фэн Шо/Кан Цзяци (Китай) - 6:4, 6:2