Воскобоева и Звонарева - во втором круге турнира в Гуанчжоу

Россиянка Вера Звонарева и представительница Казахстана Галина Воскобоева вышли во второй круг турнира в Гуанчжоу в парном разряде. Дуэт в двух сетах победил китаянок Фэн Шо и Кан Цзяци.

Соперницы Воскобоевой и Звонаревой определятся в матче черногорки Данки Ковинич и белоруски Веры Лапко с китаянками Ван Синьюй и Ван Сиюй.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Галина Воскобоева/Вера Звонарева (Казахстан/Россия, 2) - Фэн Шо/Кан Цзяци (Китай) - 6:4, 6:2