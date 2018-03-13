Восемь игроков Top-10 и Шарапова сыграют на турнире в Штутгарте

Организаторы турнира Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте опубликовали заявочный лист. В него вошли восемь представительниц первой десятки рейтингаWTA – Симона Халеп (Румыния, №1 в мировой классификации), Гарбинье Мугуруса (Испания, №3), Элина Свитолина (Украина, №4), Каролина Плишкова (Чехия, №5), Елена Остапенко (Латвия, №6), Каролин Гарсия (Франция, №7), Петра Квитова (Чехия, №9) и Ангелик Кербер (Германия, №10). Кроме них в состязаниях примут участие россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Мария Шарапова, получившая wild card от организаторов.

Турнир в Штутгарте пройдет с 21 по 29 апреля.