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13:17 | Теннис — WTA

Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрю


Вопрос участия россиянки Марии Шараповой в турнире St.Petersburg Ladies Trophy должен решиться в конце ноября - начале декабря. Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.

Мы находимся на связи с Марией, не раз ей заявляли, что хотим ее видеть среди участников турнира, - цитирует ТАСС  генерального директора турнира Александра Медведева. - Вероятность, что она сыграет в Санкт-Петербурге уже на ближайшем турнире есть. Будет зависеть от состояния Марии, и ее планов, но решиться все должно в конце ноября - начале декабря.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4626436

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