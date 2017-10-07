Вопрос участия Шараповой в турнире в Петербурге решится к декабрю

Вопрос участия россиянки Марии Шараповой в турнире St.Petersburg Ladies Trophy должен решиться в конце ноября - начале декабря. Турнир в Санкт-Петербурге стартует 29 января.

- Мы находимся на связи с Марией, не раз ей заявляли, что хотим ее видеть среди участников турнира, - цитирует ТАСС генерального директора турнира Александра Медведева. - Вероятность, что она сыграет в Санкт-Петербурге уже на ближайшем турнире есть. Будет зависеть от состояния Марии, и ее планов, но решиться все должно в конце ноября - начале декабря.