Во второй круг Moscow River Cup вышло шесть россиянок из девяти

Шесть россиянок вышли во второй круг Moscow River Cup. Последней стала Варвара Флинк, одолевшая Валентини Грамматикополу.

Также в следующую стадию пробились Наталья Вихлянцева, Евгения Родина, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина. Выбыли после первого круга Вера Звонарева, Екатерина Александрова и Анна Калинская, уступившая Касаткиной.

Москва (Россия)

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара ФЛИНК (Россия, Q) - Валентини Грамматикопулу (Греция, Q) - 6:2, 3:6, 6:3