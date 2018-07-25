Во втором круге турнира в Москве Севастова обыгрыла Пармантье, Ивахненко - Флинк

3-я ракетка турнира Moscow River Cup представительница Латвии Анастасия Севастова обыграла француженку Полин Пармантье во втором круге турнира. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

В другом матче россиянка Валентина Ивахненко победила соотечественницу Варвару Флинк (7:6 (7:2), 6:3).

В третьем круге турнира Севастова встретится с румынкой Ириной Барой. Ивахненко будет противостоять победитель пары Анастасия Потапова (Россия) - Каролина Плишкова (Чехия).

Москва (Россия)



Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad



Призовой фонд 626 750 долларов



Открытые корты, грунт



Одиночный разряд



Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия, 3) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 3:6, 6:4



Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) - Варвара ФЛИНК (Россия, Q) - 7:6 (7:2), 6:3