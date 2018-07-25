15:58 | Теннис — WTA

Во втором круге турнира в Москве Севастова обыгрыла Пармантье, Ивахненко - Флинк


3-я ракетка турнира Moscow River Cup представительница Латвии Анастасия Севастова обыграла француженку Полин Пармантье во втором круге турнира. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:4.

В другом матче россиянка Валентина Ивахненко победила соотечественницу Варвару Флинк (7:6 (7:2), 6:3).

В третьем круге турнира Севастова встретится с румынкой Ириной Барой. Ивахненко будет противостоять победитель пары Анастасия Потапова (Россия) - Каролина Плишкова (Чехия).

Москва (Россия) 

Турнир WTA Moscow River Cup presented by Ingrad 

Призовой фонд 626 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Анастасия Севастова (Латвия, 3) - Полин Пармантье (Франция) - 6:2, 3:6, 6:4

Валентина ИВАХНЕНКО (Россия, Q) - Варвара ФЛИНК (Россия, Q) - 7:6 (7:2), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/moscow/2018/

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