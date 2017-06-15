Владимир Путин: "Мы все гордимся Шараповой"

Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной "Прямой линии" заявил, что гордится российской теннисисткой Марией Шараповой. В ходе "Прямой линии" с главой государства связали жителей Нягани. Ведущий напомнил, что Шарапова родилась в Нягани.

– Нягань гордится Марией, – сказал ведущий.

– Мы все гордимся, – ответил Путин, предварительно подчеркнувший, что Шарапова в основном жила в Сочи.

Недавно Шарапова возобновила выступления после дисквалификации за мельдоний, но вскоре получила травму и теперь вынуждена пропустить ряд турниров на траве, включая Уимблдон.