Владимир Камельзон: "Не посмотреть на Шарапову - грех!"

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью "СЭ" отметил, что на "ВТБ Кубке Кремля" мы увидели бледную игру Марии Шараповой. Тем не менее, по его словам, россиянка должна приехать на будущий год на турнир в Санкт-Петербурге.



– Почему, на ваш взгляд, Шарапова выступила в Москве не так успешно, как всем хотелось бы?

– Могу назвать себя самым главным адвокатом Марии. Я на протяжении полутора лет кидался на всех, кто критиковал Шарапову, – и на звезд, которые против нее выступали, и на президента Французской федерации тенниса, который некрасиво себя повел в отношении wild card на Roland Garros. Мария всем доказала, что они были неправы. Она дала понять: "Вы, ребята, до моего имени еще не доросли". Ни одна критиканка не стоит того, чтобы Шарапова на нее реагировала, и мне очень понравилось, как она ко всему этому отнеслась.

Что касается ее неудачного выступления в Москве, то здесь нужно подходить к вопросу профессионально. Если бы я был в ее команде, я бы не рекомендовал ей ехать в Москву. Она сыграла трудный турнир в Китае. Взяла титул, наконец! Это стоило ей больших усилий. Преодолеть такое расстояние, перейти с открытого воздуха в зал, сменить климат, часовой пояс, еду, покрытие…. Зачем же вы, ребята, сюда приехали? Нужно отдать должное Федерации тенниса России, которая смогла с ней договориться заранее. У игрока все-таки есть порядочность, и она приехала.

Стадион был заполнен. И это понятно: не посмотреть на Шарапову – грех! Но, к сожалению, мы с вами увидели бледную игру и бледную Марию. Она еле ходила, чувствовалось что что-то мешает ей полноценно себя проявить. Тем не менее я видел в вестибюле целую очередь за автографами. Охрана еле справлялась с натиском людей. Все-таки Шарапова есть Шарапова.

Мы с ней тоже договорились, что она у нас будет играть. Мы постараемся найти с ее командой общий язык, чтобы она заранее приехала, как следует потренировалась, чтобы была в хорошей форме. И еще грозится вернуться в следующем году Винус Уильямс. И грозится к тому же, если все будет хорошо, привезти свою сестру! Мы готовимся к аншлагам. Представляете, что будет? (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интервью Владимира Камельзона