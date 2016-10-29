Владимир Камельзон: "Кузнецовой могло не хватить сил на матч с Цибулковой"

Тренер Светланы Кузнецовой Владимир Камельзон считает, что россиянке могло не хватит сил в полуфинале итогового турнира WTA со словачкой Доминикой Цибулковой. Кузнецова уступила со счетом 6:1, 6:7 (2:7), 4:6.

– Светлана хорошо играла в первом сете, у нее все получалось, уверенность была, но Цибулкова – такой же опытный боец, как Кузнецова, – цитирует "Р-Спорт" Камельзона. – Эти соперницы друг друга стоят, и разница между ними незначительная. На первый план выходит то, кому больше хватит физической подготовки. Этот турнир похож на марафон – четыре матча уже провели соперницы. Светлане могло не хватить сил на полуфинал.

Первый сет она выиграла, но потом эта беготня, долгий розыгрыш каждого очка, каждая игра была на пределе сил... Это большая нагрузка, которая даст о себе знать. Природу не обманешь. Очень жаль, что Светлана проиграла, не дотянула, но что есть – то есть.

Цибулкова умеет извлекать плюсы из ошибок оппонента, она все хорошо просчитывает тактически. В ее победе нет сенсации, и говорить, что поражение Светланы – это трагедия, я не могу. Перед игрой я оценивал шансы соперниц 50 на 50. Так и получилось.