Владимир Камельзон: "Если Шарапова приедет на "Кубок Кремля", "Олимпийский" будет заполнен до потолка"

Тренер сборных России Владимир Камельзон выразил надежду, что Мария Шарапова согласится выступить на "Кубке Кремля"-2017. Ранее стало известно, что организаторы готовы предоставить бывшей первой ракетке мира wild card.

- Знаю, что с Шараповой сейчас ведутся переговоры, и она должна, во всяком случае, подумать об участии на Кубке Кремля, - цитирует gazeta.ru Камельзона. - ФТР хранит для нее wild card. У нас тоже есть с Марией прямая договоренность по поводу Saint-Petersburg Open, и она очень позитивно смотрит на то, чтобы приехать и на этот турнир. Я думаю, что мы сможем увидеть Шарапову в двух столицах.

У меня, как у тренера, есть вопросы к тому, сможет ли она восстановиться к турниру в Москве, но вероятность ее участия высока. Если Мария приедет, то "Олимпийский" будет заполнен до потолка.