Владелец турнира в Мадриде выступал против предоставления wild card Шараповой

Румынский владелец турнира WTA в Мадриде Ион Цириак заявил, что выступал против предоставления wild card россиянке Марии Шараповой. Напомним, что в прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на 2 года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Ожидается, что спортсменка вернется на корт на турнире в Штутгарте (22 – 30 апреля), организаторы которого предоставили ей wild card.

– Запросы на предоставление wild card были отправлены организаторам нескольких турниров: в Штутгарте, Риме, Мадриде и - некоторым другим, – цитирует Tennis World USA Цириака. – Сначала они обратились ко мне, и я выразил несогласие с предоставлением wild card Шараповой. Но окончательное решение не за мной, все определяют организаторы, а не владельцы.

Отметим, что оргкомитет турнира в Мадриде, который пройдет 6 - 13 мая, предоставил россиянке wild card.