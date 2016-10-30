Виталий Мутко: "Веснина и Макарова на итоговом турнире подтвердили свой уровень"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал понять, что не удивлен победой Елены Весниной и Екатерины Макаровой на итоговом турнире года. Российские теннисистки сегодня в финальном матче победили Бетани Маттек-Сэндз и Люси Шафаржову - 7:6 (7:5), 6:3.

- Девочки давно играют вместе, они мировые лидеры, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Просто подтвердили свой уровень и класс. Лена и Катя дополняют друг друга. Ну а в одиночном теннисе у нас идет смена поколений. И у ребят, и у девочек есть кому прийти на смену лидерам. Надеюсь, мы и здесь вернем свои позиции.