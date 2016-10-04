Виталий Мутко: "Шарапову должны были оправдать полностью"

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен был оправдать Марию Шарапову. Сегодня CAS сократил дисквалификацию спортсменки, наложенную на нее Международной федерацией тенниса (ITF), с двух лет до 15 месяцев. Таким образом, россиянка сможет выйти на корт 26 апреля 2017 года.

– Я очень рад за Марию, хотя и считаю, что за такой препарат, как мельдоний, CAS мог полностью снять с нее дисквалификацию, - цитирует ТАСС Мутко. – Ведь она сама объявила о его наличии в своей допинг-пробе, до 1 октября этот препарат не считался запрещенным в такой концентрации. Желаю ей хорошо подготовиться и вернуться в спорт.