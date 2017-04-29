21:39 | ТЕННИС — WTA

Виталий Мутко: "Шарапова со временем будет играть все лучше и лучше"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что нельзя было ожидать чего-то сверхъестественного от Марии Шараповой, которая вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка в полуфинале турнира WTA в Штутгарте проиграла француженке Кристине Младенович - 6:3, 5:7, 4:6.

- Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис, - приводит ТАСС слова Мутко. - Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше.

Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо. Ее возраст позволяет вернуться обратно на вершину и показывать очень высокие результаты.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Без допинга играется легче,ведь допинг разрушает организм.Поэтому,несмотря на спортивную старость,результаты будут всё лучше и лучше.По сравнению с Мутко Г.Х.Андерсен просто отдыхает.

22:19

Весёлый©

Давайте её главой РУСАДА назначим! Ну, как раз через 5 лет восстановят, и Маша как раз завершит карьеру к тому времени.

21:50