Виталий Мутко: "Шарапова со временем будет играть все лучше и лучше"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что нельзя было ожидать чего-то сверхъестественного от Марии Шараповой, которая вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Россиянка в полуфинале турнира WTA в Штутгарте проиграла француженке Кристине Младенович - 6:3, 5:7, 4:6.

- Маша показала на своем первом турнире после возвращения очень хороший теннис, - приводит ТАСС слова Мутко. - Но ждать от нее чего-то сверхъестественного было, конечно, рано. Ей пока очень не хватает соревновательной практики. Но со временем она будет выступать все лучше и лучше.

Я недавно прочитал интервью спортсменки. Она за время своей дисквалификации переосмыслила многое. Вернувшись, думаю, Шарапова будет играть лучше, чем когда-либо. Ее возраст позволяет вернуться обратно на вершину и показывать очень высокие результаты.