Виталий Мутко: "Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в Тяньцзине"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что российская теннисистка Мария Шарапова проявила свои лучшие качества в финале турнира WTA в Тяньцзине против Арины Соболенко из Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Отметим, что в первом сете 30-летняя россиянка проигрывала со счетом 1:4, а во втором со счетом 1:5, однако смогла отыграться. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Отметим, что это первая победа Шараповой на турнирах WTA после дисквалификации за употребление мельдония. Последний раз она выигрывала в Риме в мае 2015 года.

- Мне понравилось, как играла Мария. Она проявила все свои лучшие качества. Матч получился очень хорошим. Теперь увидим ее на "ВТБ Кубке Кремля", - цитирует ТАСС Мутко.

Напомним, ранее стало известно, что Шарапова получила wild card от организаторов "ВТБ Кубка Кремля". Экс-первая ракетка мира не играла на турнире в Москве 10 лет – с 2007 года. В первом круге она встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.