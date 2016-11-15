10:19 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс завершит карьеру после Олимпиады-2020

0
0
0
3

Четырехкратная олимпийская чемпионка Винус Уильямс завершит карьеру после Олимпиады в Токио, сообщает TMZ. Экс-первая ракетка мира подчеркнула, что не знает, сможет ли она пробиться на Игры-2020. Уильямс начала профессиональную карьеру в 1994 году. На ее счету семь трофеев серии "Большого шлема" в одиночном разряде и 14 - в парном. Всего она выиграла 71 титул WTA в обоих разрядах. Также на ее счету два золота Олимпиады в Сиднее, по одной награде высшей пробы в Пекине и Лондоне, а также серебро Рио-2016 в миксте.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Айртон

В 20-м году они скажут, что остаются ещё до следующей Олимпиады.))

10:49

RoyalHunter

в 20-м году ей будет сколько? лет примерно 150

10:41

Айртон

Хорошая новость.) Значит ещё лет 5 будем наслаждаться теннисом Великих сестричек.)

10:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ