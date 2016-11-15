Винус Уильямс завершит карьеру после Олимпиады-2020

Четырехкратная олимпийская чемпионка Винус Уильямс завершит карьеру после Олимпиады в Токио, сообщает TMZ. Экс-первая ракетка мира подчеркнула, что не знает, сможет ли она пробиться на Игры-2020. Уильямс начала профессиональную карьеру в 1994 году. На ее счету семь трофеев серии "Большого шлема" в одиночном разряде и 14 - в парном. Всего она выиграла 71 титул WTA в обоих разрядах. Также на ее счету два золота Олимпиады в Сиднее, по одной награде высшей пробы в Пекине и Лондоне, а также серебро Рио-2016 в миксте.