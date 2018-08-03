Винус Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

В матче второго круга турнира в Сан-Хосе американка Винус Уильямс обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6:4, 4:6, 6:0. Также в следующий раунд вышла австралийка Айла Томлянович.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Винус Уильямс (США, 3, WC) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 4:6, 6:0

Айла Томлянович (Австралия) – Магдалена Фрех (Польша, LL) – 6:4, 3:6, 6:3