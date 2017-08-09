Винус Уильямс – в третьем круге турнира в Торонто

Американка Винус Уильямс во втором круге турнира WTA в Торонто в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову. Ее следующей соперницей станет украинка Элина Свитолина, ранее победившая россиянку Дарью Касаткину.

В другом поединке японка Наоми Осака нанесла поражение Анастасии Севастовой и теперь встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

В. Уильямс (США, 9) – Синякова (Чехия) – 7:5, 7:5

Осака (Япония, Q) – Севастова (Латвия, 15) – 6:3, 6:4