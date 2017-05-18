Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме обыграла Конту

Американка Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме одержала победу над британкой Джоанной Контой - 6:1, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

В следующей стадии турнира девятая "сеяная" встретится с победительницей пары Юлия Гергес - Гарбинье Мугуруса.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Уильямс В. (США, 9) - Конта (Великобритания, 5) - 6:1, 3:6, 6:1