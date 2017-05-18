 Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме обыграла Конту. ТЕННИС - WTA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:45 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме обыграла Конту

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Американка Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме одержала победу над британкой Джоанной Контой - 6:1, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.

В следующей стадии турнира девятая "сеяная" встретится с победительницей пары Юлия Гергес - Гарбинье Мугуруса.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Уильямс В. (США, 9) - Конта (Великобритания, 5) - 6:1, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

очередной вынос британской пустышки, на этот раз от престарелой сеструхи))

17:10

RusSuck

Тартакова сказала, что Винус самая красивая и роскошная в туре.) Напарник по репортажу, не помню кто, согласился.)

17:03

Thomas_Boy_

Пилюльки рулят! Поздравы с победой, брат!

16:57

RusSuck

Винус шедевральна!) Браво!))

16:53