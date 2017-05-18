Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме обыграла Конту

Американка Винус Уильямс в третьем круге турнира в Риме одержала победу над британкой Джоанной Контой - 6:1, 3:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
В следующей стадии турнира девятая "сеяная" встретится с победительницей пары Юлия Гергес - Гарбинье Мугуруса.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Уильямс В. (США, 9) - Конта (Великобритания, 5) - 6:1, 3:6, 6:1
shpasic
очередной вынос британской пустышки, на этот раз от престарелой сеструхи))
17:10
RusSuck
Тартакова сказала, что Винус самая красивая и роскошная в туре.) Напарник по репортажу, не помню кто, согласился.)
17:03
Thomas_Boy_
Пилюльки рулят! Поздравы с победой, брат!
16:57
RusSuck
Винус шедевральна!) Браво!))
16:53