Винус Уильямс: "У российского тенниса в ближайшем будущем могут быть большие успехи"

Американка Винус Уильямс призналась, что не следит персонально за молодыми российскими теннисистками. При этом она отметила, что за последние 20 лет в России появилось много сильных спортсменок, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как относитесь к молодым россиянкам в теннисе? Это новая волна? Ваши впечатления от игры Дарьи Касаткиной?

– Не могу назвать конкретные имена, готовлюсь к конкретным соперницам. Скажу одно – если будет такой же наплыв молодых россиянок, как в последние 20 лет, то у вашего тенниса могут быть большие успехи.