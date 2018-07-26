Винус Уильямс собирается сыграть на Олимпиаде-2020

Американская теннисистка, экс-первая ракетка мира Винус Уильямс рассчитывает принять участие в Олимпиаде в Токио. 38-летняя американская теннисистка занимает девятое место в рейтинге WTA. Ранее она завоевала золото Сиднея-2000 в одиночном и парном разряде, Пекина-2008 и Лондона-2012 в парном разряде, а также серебро Рио-2016 в миксте.

- Моя задача - принять участие в еще одной Олимпиаде, - приводит слова Уильямс журналист Келин Сонг в Твиттере. - У меня было множество возможностей на Олимпиадах. Это великолепный опыт. Я очень надеюсь, дай Бог, я попаду туда.

- Вам уже будет 40 лет в Токио. Вы говорили, что жажда побед никогда не устаревает. Это то, что мотивирует вас?

- Мне будет 40 лет, но я не буду выглядет на 40.