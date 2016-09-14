03:40 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс: "Разочарована тем, что мои личные медицинские данные попали в руки хакерам"

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Американская теннисистка Винус Уильямс выразила разочарование по поводу утечки информации о приеме ею запрещенных лекарственных препаратов. При этом подчеркнула, что не нарушала антидопинговых правил и ограничений. Заявление спортсменки опубликовано на официальной странице WTA в твиттере.

"Я была разочарована, узнав, что мои личные медицинские данные попали в руки хакеров и опубликованы без моего согласия. Я соблюдала установленные в теннисе антидопинговые правила, когда запрашивала и получала разрешения на использование препаратов в терапевтических целях в порядке исключения. Для этого необходимо было пройти строгую процедуру. Исключения рассматривались анонимной независимой группой врачей и одобрялись по законным медицинским причинам.

Я одна из сильнейших сторонниц поддержания высочайшего уровня честности в спортивных состязаниях. Я всегда предельно дисциплинированно соблюдала директивы ВАДА, USADA, ITF и антидопинговой программы в теннисе", – говорится в заявлении Уильямс.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Монтя враг Гугла

чмока появись...если не конкретное животное канеш....гыыыы

03:58

Монтя враг Гугла

ожидаемо

03:58

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