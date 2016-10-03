Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Пекине

Пэн Шуай из Китая вышла во второй круг турнира WTA в Пекине. Сегодня она в двух сетах переиграла американку Винус Уильямс. Следующей ее соперницей будет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) - Юлия Гергес (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пэн Шуай (Китай, WC) - Уильямс В. (США, 6) - 7:5, 6:1