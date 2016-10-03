12:51 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Пекине

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Пэн Шуай из Китая вышла во второй круг турнира WTA в Пекине. Сегодня она в двух сетах переиграла американку Винус Уильямс. Следующей ее соперницей будет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) - Юлия Гергес (Германия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пэн Шуай (Китай, WC) - Уильямс В. (США, 6) - 7:5, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2016/11/5/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

читалось

13:31

US46

Старуха, которая не может теперь жрать допинг, мотает сейчас дискву.))

13:23

tryam

старуха, узбогойся уже,допинг жрать теперь не можешь, заканчивай

13:03

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