Винус Уильямс проиграла в первом круге турнира в Пекине

Пэн Шуай из Китая вышла во второй круг турнира WTA в Пекине. Сегодня она в двух сетах переиграла американку Винус Уильямс. Следующей ее соперницей будет победительница матча Каролин Гарсия (Франция) - Юлия Гергес (Германия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пэн Шуай (Китай, WC) - Уильямс В. (США, 6) - 7:5, 6:1
shpasic
читалось
13:31
US46
Старуха, которая не может теперь жрать допинг, мотает сейчас дискву.))
13:23
tryam
старуха, узбогойся уже,допинг жрать теперь не можешь, заканчивай
13:03