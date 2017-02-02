Винус Уильямс проиграла на турнире в Санкт-Петербурге

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла во втором круге на турнире в Санкт-Петербурге француженке Кристине Младенович в двух сетах – 3:6, 1:6. Отметим, что на прошлой неделе Уильямс играла в финале Australian Open против своей сестры и потерпела поражение.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Младенович (Франция) – В. Уильямс (США, 4) – 6:3, 6:1
Григорич
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00:17
knecht alex
Ей заплатили за участие, бабки получила и домой, чего напрягаться.
21:01 2 февраля
vit 71
Могла бы конечно матч и зацепить. а так реально выглядит как кидалово. Хотя от питерской братвы не убудет.
20:00 2 февраля
tryam
допинг выходит...ток бегала как стрекоза а здесь развалилась))
19:27 2 февраля
30 лет за ЦСКА!
Видать, действительно старший братик пилюльки не принял, не иначе злобные российские таможенники отобрали! :-DDD
19:05 2 февраля
shpasic
слила на АО, слила и здесь. не привыкать Венерочке))
17:58 2 февраля
rusfed 2.0
Да уж, развела Медведева как лошка
17:48 2 февраля
Проба положительна
ДноБольшойШлем!! Медведев так сказал!!
17:21 2 февраля
Contr
Плановый слив! Забыла принять допинг! (Спасибо Чмоке за подсказку).
17:07 2 февраля
Айртон
Возвращайся быстрее в Штаты, там щас пати в самом разгаре!))
16:58 2 февраля
Айртон
По идее поцреоты должны написать "забыла принять допинг".)) Ахахах.)) Винус, теперь можно сливать, даже нужно!)) Слив плановый. Летела на этот днищёвый турнир исключительно за баблом от питерских лошков.)) Я думаю речь о семизначной цифре, иначе Винус не полетела бы туда.))
16:56 2 февраля
fonkom
Получила подъёмные - и слила матч. Даже не пыталась изобразить борьбу.
16:49 2 февраля