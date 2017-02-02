Винус Уильямс проиграла на турнире в Санкт-Петербурге

Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла во втором круге на турнире в Санкт-Петербурге француженке Кристине Младенович в двух сетах – 3:6, 1:6. Отметим, что на прошлой неделе Уильямс играла в финале Australian Open против своей сестры и потерпела поражение.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Младенович (Франция) – В. Уильямс (США, 4) – 6:3, 6:1