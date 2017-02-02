16:41 2 февраля | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс проиграла на турнире в Санкт-Петербурге

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Американская теннисистка Винус Уильямс проиграла во втором круге на турнире в Санкт-Петербурге француженке Кристине Младенович в двух сетах – 3:6, 1:6. Отметим, что на прошлой неделе Уильямс играла в финале Australian Open против своей сестры и потерпела поражение.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Младенович (Франция) – В. Уильямс (США, 4) – 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2017/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Григорич

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00:17

knecht alex

Ей заплатили за участие, бабки получила и домой, чего напрягаться.

21:01 2 февраля

vit 71

Могла бы конечно матч и зацепить. а так реально выглядит как кидалово. Хотя от питерской братвы не убудет.

20:00 2 февраля

tryam

допинг выходит...ток бегала как стрекоза а здесь развалилась))

19:27 2 февраля

30 лет за ЦСКА!

Видать, действительно старший братик пилюльки не принял, не иначе злобные российские таможенники отобрали! :-DDD

19:05 2 февраля

shpasic

слила на АО, слила и здесь. не привыкать Венерочке))

17:58 2 февраля

rusfed 2.0

Да уж, развела Медведева как лошка

17:48 2 февраля

Проба положительна

ДноБольшойШлем!! Медведев так сказал!!

17:21 2 февраля

Contr

Плановый слив! Забыла принять допинг! (Спасибо Чмоке за подсказку).

17:07 2 февраля

Айртон

Возвращайся быстрее в Штаты, там щас пати в самом разгаре!))

16:58 2 февраля

Айртон

По идее поцреоты должны написать "забыла принять допинг".)) Ахахах.)) Винус, теперь можно сливать, даже нужно!)) Слив плановый. Летела на этот днищёвый турнир исключительно за баблом от питерских лошков.)) Я думаю речь о семизначной цифре, иначе Винус не полетела бы туда.))

16:56 2 февраля

fonkom

Получила подъёмные - и слила матч. Даже не пыталась изобразить борьбу.

16:49 2 февраля

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