Винус Уильямс проиграла Контавейт в первом круге турнира Мадриде

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в первом круге турнира в Мадриде обыграла американку Винус Уильямс - 3:6, 6:3, 6:2. Также в следующий раунд вышла француженка Кристина Младенович.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония) - Винус Уильямс (США, 8) - 3:6, 6:3, 6:2

Кристина Младенович (Франция) - Коко Вандевеге (США, 12) - 7:5, 6:0