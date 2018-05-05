22:12 | Теннис — WTA

Винус Уильямс проиграла Контавейт в первом круге турнира Мадриде

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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в первом круге турнира в Мадриде обыграла американку Винус Уильямс3:6, 6:3, 6:2. Также в следующий раунд вышла француженка Кристина Младенович.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Анетт Контавейт (Эстония) - Винус Уильямс (США, 8) - 3:6, 6:3, 6:2

Кристина Младенович (Франция) - Коко Вандевеге (США, 12) - 7:5, 6:0

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

читалось)) зачистили сеточку))

22:30

diskmen

Винус на боковую.Твое время прошло.Даёшь ,молодёжь.

22:22

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