Винус Уильямс проиграла Контавейт в первом круге турнира Мадриде

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в первом круге турнира в Мадриде обыграла американку Винус Уильямс - 3:6, 6:3, 6:2. Также в следующий раунд вышла француженка Кристина Младенович.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония) - Винус Уильямс (США, 8) - 3:6, 6:3, 6:2
Кристина Младенович (Франция) - Коко Вандевеге (США, 12) - 7:5, 6:0
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shpasic
читалось)) зачистили сеточку))
22:30
diskmen
Винус на боковую.Твое время прошло.Даёшь ,молодёжь.
22:22