Винус Уильямс проиграла Бэрти во втором круге турнира в Цинциннати

Американка Винус Уильямс во втором круге турнира в Цинциннати проиграла австралийке Эшли Бэрти со счетом 3:6, 6:2, 2:6.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 536 154 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гергес (Германия) – Абанда (Канада, Q) – 6:4, 6:4
Бэрти (Австралия, Q) – В. Уильямс (США, 9) – 6:3, 2:6, 6:2
Суарес Наварро (Испания) – Крунич (Сербия, Q) – 6:2, 6:2
Джорджи (Италия, Q) – Гаврилова (Австралия) – 7:6 (7:1), 5:7, 6:3
Севастова (Латвия, 15) – Винчи (Италия) – 6:2, 7:5