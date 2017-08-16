Винус Уильямс проиграла Бэрти во втором круге турнира в Цинциннати

Американка Винус Уильямс во втором круге турнира в Цинциннати проиграла австралийке Эшли Бэрти со счетом 3:6, 6:2, 2:6.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гергес (Германия) – Абанда (Канада, Q) – 6:4, 6:4

Бэрти (Австралия, Q) – В. Уильямс (США, 9) – 6:3, 2:6, 6:2

Суарес Наварро (Испания) – Крунич (Сербия, Q) – 6:2, 6:2

Джорджи (Италия, Q) – Гаврилова (Австралия) – 7:6 (7:1), 5:7, 6:3

Севастова (Латвия, 15) – Винчи (Италия) – 6:2, 7:5