Винус Уильямс победила Цуренко и вышла в третий круг турнира в Риме

Американка Винус Уильямс победила Лесю Цуренко из Украины во втором круге турнира в Риме. Также в третий круг пробилась Тимеа Бачински, одолевшая Барбору Стрыцову из Чехии.

Соперником Уильямс-старшей станет Джоанна Конта из Великобритании, а Бачински встретится с еще одной чешкой Каролиной Плишковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Уильямс В. (США, 9) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3

Бачински (Швейцария) - Стрыцова (Чехия, 14) - 6:4, 6:2