19:09 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс победила Цуренко и вышла в третий круг турнира в Риме

0
0
0
0

Американка Винус Уильямс победила Лесю Цуренко из Украины во втором круге турнира в Риме. Также в третий круг пробилась Тимеа Бачински, одолевшая Барбору Стрыцову из Чехии.

Соперником Уильямс-старшей станет Джоанна Конта из Великобритании, а Бачински встретится с еще одной чешкой Каролиной Плишковой. 

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Уильямс В. (США, 9) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3

Бачински (Швейцария) - Стрыцова (Чехия, 14) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий