Винус Уильямс победила Цуренко и вышла в третий круг турнира в Риме

Американка Винус Уильямс победила Лесю Цуренко из Украины во втором круге турнира в Риме. Также в третий круг пробилась Тимеа Бачински, одолевшая Барбору Стрыцову из Чехии.
Соперником Уильямс-старшей станет Джоанна Конта из Великобритании, а Бачински встретится с еще одной чешкой Каролиной Плишковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Уильямс В. (США, 9) - Цуренко (Украина) - 6:4, 6:3
Бачински (Швейцария) - Стрыцова (Чехия, 14) - 6:4, 6:2