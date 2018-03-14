Винус Уильямс обыграла Севастову на турнире в Калифорнии

Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал крупного турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (8:6), 6:4 она переиграла латвийку Анастасию Севастову. Уильямс чисто выиграла 24 мяча и допустила 35 ошибок. Далее она встретится с Даниэлл Коллинз или Карлой Суарес Наварро.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Винус Уильямс (США) – Анастасия Севастова – 7:6 (8:6), 6:4.