04:18 | Теннис — WTA

Винус Уильямс обыграла Севастову на турнире в Калифорнии


Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал крупного турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (8:6), 6:4 она переиграла латвийку Анастасию Севастову. Уильямс чисто выиграла 24 мяча и допустила 35 ошибок. Далее она встретится с Даниэлл Коллинз или Карлой Суарес Наварро.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Винус Уильямс (США) – Анастасия Севастова – 7:6 (8:6), 6:4. 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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