Винус Уильямс обыграла Севастову на турнире в Калифорнии

Американка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал крупного турнира категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:6 (8:6), 6:4 она переиграла латвийку Анастасию Севастову. Уильямс чисто выиграла 24 мяча и допустила 35 ошибок. Далее она встретится с Даниэлл Коллинз или Карлой Суарес Наварро.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Винус Уильямс (США) – Анастасия Севастова – 7:6 (8:6), 6:4.
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