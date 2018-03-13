Винус Уильямс обыграла сестру Серену в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга крупного турнира в Индиан-Уэллсе американка Винус Уильямс обыграла сестру Серену – 6:3, 6:4. Винус выполнила 19 ударов навылет и допустила 21 невынужденную ошибку. Аналогичные показатели Серены – 22 и 31 соответственно. В четвертом раунде Винус Уильямс встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Винус Уильямс (США, 8) - Серена Уильямс (США) - 6:3, 6:4
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Don
Что такое Винус, Сима, Энджи и Каро?) Это названия новых волшебных пилюлек?)
11:44
ValeraK
Все такие умные прикалываться, даже не подозревают, что их вычисляют по IP...что ж вы делаете, подставляетесь! Пользуйтесь прокси, товарищи.
10:33
Belousov
А кто Севастову допустил на мужской турнир?
10:00
Бабасян Арсен Ноунеймович
Спасибо жребию за возможность вновь наслаждаться лучшим противостоянием в истории тенниса.) Поторопитесь восхищаться, ибо упустите радость!) Две лучшие в истории, причём Винус на пике Серене ни в чём не уступает, а возможно и превосходит.) Результат предсказуемый, о нём я говорил ещё несколько дней назад. Если ничего экстраординарного не случится титул должны разыграть Винус, Сима, Энджи и Каро.)
09:20
echo2011
Рождение ребенка не проходит бесследно.
09:13
Я с рулетом на балконе
Так убийцу не посадили?
09:01
AndruFka
Брат на брата ракетку поднял
08:48
БигБосс
Братская аннигиляция
08:19