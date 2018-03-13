06:55 | Теннис — WTA

Винус Уильямс обыграла сестру Серену в Индиан-Уэллсе

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В матче третьего круга крупного турнира в Индиан-Уэллсе американка Винус Уильямс обыграла сестру Серену – 6:3, 6:4. Винус выполнила 19 ударов навылет и допустила 21 невынужденную ошибку. Аналогичные показатели Серены – 22 и 31 соответственно. В четвертом раунде Винус Уильямс встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир WTA BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 773 210 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Винус Уильямс (США, 8) - Серена Уильямс (США) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/indianwells/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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Don

Что такое Винус, Сима, Энджи и Каро?) Это названия новых волшебных пилюлек?)

11:44

ValeraK

Все такие умные прикалываться, даже не подозревают, что их вычисляют по IP...что ж вы делаете, подставляетесь! Пользуйтесь прокси, товарищи.

10:33

Belousov

А кто Севастову допустил на мужской турнир?

10:00

Бабасян Арсен Ноунеймович

Спасибо жребию за возможность вновь наслаждаться лучшим противостоянием в истории тенниса.) Поторопитесь восхищаться, ибо упустите радость!) Две лучшие в истории, причём Винус на пике Серене ни в чём не уступает, а возможно и превосходит.) Результат предсказуемый, о нём я говорил ещё несколько дней назад. Если ничего экстраординарного не случится титул должны разыграть Винус, Сима, Энджи и Каро.)

09:20

echo2011

Рождение ребенка не проходит бесследно.

09:13

Я с рулетом на балконе

Так убийцу не посадили?

09:01

AndruFka

Брат на брата ракетку поднял

08:48

БигБосс

Братская аннигиляция

08:19

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