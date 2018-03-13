Винус Уильямс обыграла сестру Серену в Индиан-Уэллсе

В матче третьего круга крупного турнира в Индиан-Уэллсе американка Винус Уильямс обыграла сестру Серену – 6:3, 6:4. Винус выполнила 19 ударов навылет и допустила 21 невынужденную ошибку. Аналогичные показатели Серены – 22 и 31 соответственно. В четвертом раунде Винус Уильямс встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Винус Уильямс (США, 8) - Серена Уильямс (США) - 6:3, 6:4