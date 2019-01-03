Винус Уильямс обыграла Дэвис и пробилась в 1/4 финала турнира в Окленде

Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия). Во втором круге она обыграла свою соотечественницу Лорен Дэвис (6:4, 6:3).

В следующем туре американка сыграет с победительницей пары Каролин Возняцки (Дания) - Бьянка Андрееску (Канада).

Окленд (Новая Зеландия)

Турнир WTA ASB Classic

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Винус Уильямс (США, 6) - Лорен Дэвис (США, WC) - 6:4, 6:3