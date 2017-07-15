18:11 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме призовых за карьеру

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Американка Винус Уильямс обошла россиянку Марию Шарапову по сумме заработанных призовых за карьеру, сообщает журналист ESPN Даррен Ровэлл в своем Твиттере. В активе теннисистки из США, которая в финале Уимблдона проиграла испанке Гарбинье Мугурусе, стало 37,9 миллионов долларов. Она вышла на второе место, обойдя Шарапову, у которой 36,5 миллиона. Возглавялет рейтинг младшая сестра Винус – Серена Уильямс (84,4 миллиона).

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Millwall82

Да что этот негр себе позволяет?(с)

18:48

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Ну, да.... Попробуй эту шару шугарпровну обгони!!! Если только по ""спортивному принципу"", а по ""бизнесс--баблосам"" она будет первой в том рейтиннге, который вчера--позавчера опубликовали в категории --- ""самые богхатые *****ледейки страны""....

18:46

shpasic

на семь лет старше, и только сейчас догнала, при том, что Шарапова два года последних не играла)

18:35