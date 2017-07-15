Винус Уильямс обошла Шарапову по сумме призовых за карьеру

Американка Винус Уильямс обошла россиянку Марию Шарапову по сумме заработанных призовых за карьеру, сообщает журналист ESPN Даррен Ровэлл в своем Твиттере. В активе теннисистки из США, которая в финале Уимблдона проиграла испанке Гарбинье Мугурусе, стало 37,9 миллионов долларов. Она вышла на второе место, обойдя Шарапову, у которой 36,5 миллиона. Возглавялет рейтинг младшая сестра Винус – Серена Уильямс (84,4 миллиона).
Millwall82
Да что этот негр себе позволяет?(с)
18:48
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Ну, да.... Попробуй эту шару шугарпровну обгони!!! Если только по ""спортивному принципу"", а по ""бизнесс--баблосам"" она будет первой в том рейтиннге, который вчера--позавчера опубликовали в категории --- ""самые богхатые *****ледейки страны""....
18:46
shpasic
на семь лет старше, и только сейчас догнала, при том, что Шарапова два года последних не играла)
18:35