Винус Уильямс - о ДТП: "Мое сердце разбито"

Американка Винус Уильямс не подтвердила информацию о своем участии в ДТП во Флориде со смертельным исходом. Согласно TMZ, 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во внедорожник спортсменки врезался другой автомобиль. Пассажир второй машины Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Его супруга, управлявшая автомобилем, получила множественные переломы.
По итогам расследования Уильямс была признана виновницей ДТП. При этом отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотических вещей. Отмечается, что 37-летняя теннисистка не отвлекалась ни на какие электронные устройства во время вождения.
Сегодня спортсменка впервые прокомментировала данную информацию: "Мое сердце разбито в связи с этой трагедией. Мои глубокие соболезнования друзьям и членам семьи Джерома Барсона. Я продолжаю думать и молиться за этих людей", – написала на своей странице в Фейсбуке Уильямс.
rusfed 2.0
Лицемерие для публики. Смерть случилась 9 июня, а соболезнования выражены только вчера
10:49
sergey.v1968
хм... странно, вроде как я помню слово devastated, специально залез в переводчик, так он devasted насильно перегоняет в devastated. Странно как-то - для носителя языка такие мистейки делать в простом предложении
10:45
Женек10
твое разбито, а Джерома Барсона остановилось
09:49