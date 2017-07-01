Винус Уильямс - о ДТП: "Мое сердце разбито"

Американка Винус Уильямс не подтвердила информацию о своем участии в ДТП во Флориде со смертельным исходом. Согласно TMZ, 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во внедорожник спортсменки врезался другой автомобиль. Пассажир второй машины Джером Барсон был госпитализирован с серьезной травмой головы и скончался спустя две недели. Его супруга, управлявшая автомобилем, получила множественные переломы.

По итогам расследования Уильямс была признана виновницей ДТП. При этом отмечается, что в ее крови не было алкоголя или наркотических вещей. Отмечается, что 37-летняя теннисистка не отвлекалась ни на какие электронные устройства во время вождения.

Сегодня спортсменка впервые прокомментировала данную информацию: "Мое сердце разбито в связи с этой трагедией. Мои глубокие соболезнования друзьям и членам семьи Джерома Барсона. Я продолжаю думать и молиться за этих людей", – написала на своей странице в Фейсбуке Уильямс.