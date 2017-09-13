Винус Уильямс, Конта и Азаренко вошли в Совет игроков WTA

Состоялись выбоы представителей в Совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает WTA insider. По информации источника, от двадцатки лучших в него вошли Винус Уильямс, Джоанна Конта, Саманта Стосур и Виктория Азаренко (две последние – по защищенному рейтингу).

От Топ-50 – Люси Шафаржова, а от сотни лучших – Джулия Боусрэп. Оставшуюся часть рейтинга WTA в совете представит новозеландка Марина Эракович, при голосованиях у нее не будет права голоса.