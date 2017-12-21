Винус Уильямс избежала наказания за ДТП со смертельным исходом

Американской теннисистке Винус Уильямс не будут предъявлены обвинения за ДТП с ее участием, которое повлекло за собой смерть 78-летнего Джерома Барсона, сообщает Sun Sentinel. Инцидент произошел в июне на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что спортсменка не виновата в происшествии. После изучения видеозаписей было установлено, что Уильямс действовала в рамках правил дорожного движения, выезжая на перекресток. Задержаться на нем ее заставил другой автомобиль, который не участвовал в аварии. В результате этого произошло столкновение, из-за которого мужчина получил травмы, а через 13 дней скончался в больнице.

Представители семьи Барсонов выразили несогласие с результатами расследования и намерены добиться его продолжения.