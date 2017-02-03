Винус Уильямс: "Хочу купить в Санкт-Петербурге меховое пальто или шубу"

Американка Винус Уильямс, проигравшая в матче второго круга турнира в Санкт-Петербурге француженке Кристине Младенович (3:6, 1:6), отдала должное сопернице. Она также отметила, что хотела бы посмотреть город и купить меховое пальто или шубу.

– Я провела неидеальный матч. Но заслуга в победе принадлежит моей сопернице. Она отлична использовала первую подачу, а вторую подавала, как первую. Я же чувствовала себя не очень хорошо, не было сил в ногах, не могла играть агрессивно. Я разочарована.

– Вы играли с повязкой на бедре. Вам мешала травма?

– Да, боль в ноге мешала мне передвигаться по корте. Эту боль я впервые почувствовала еще во время финала Australian Open.

– Может быть, вам помешала акклиматизация?

– Нет, не могу сказать, что смена климата сыграла особую роль. Я физически была не готова к матчу.

– Вы улетите сразу после игры? Или останетесь хотя бы посмотреть Санкт-Петербург?

– У меня сейчас нет никаких мыслей насчет своего рейса. Но я бы посмотрела город, конечно.

– Повлияет ли ваше поражение на решение приехать в Санкт-Петербург через год?

– Не могу сейчас говорить о том, что будет через год. Но я бы хотела сюда вернуться, потому что меня так тепло здесь приняли... Меня спрашивали еще о возможности привезти сюда сестру. Я отвечу, что хотела бы выиграть этот трофей

– Вы увезете с собой какой-нибудь сувенир?

– Да, я люблю меха и хочу купить меховое пальто или шубу. (Гоша ЧЕРНОВ)