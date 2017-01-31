Винус Уильямс: "Давно хотела побывать в Санкт-Петербурге"

Американка Винус Уильямс подчеркнула, что даже не раздумывала об отказе от выступления на St. Petersburg Ladies Trophy. Финалистка Australian Open-2017 призналась, что была бы рада, если бы кто-то из ее соотечественников, живущих в Санкт-Петербурге, посетил бы ее матчи, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– В каком эмоциональном состоянии вы сейчас пребываете? Как находите мотивацию играть уже на следующей неделе после Australian Open?

– Всегда была психологически готова играть в Петербурге. В том числе и потому, что этот город имеет богатую историю. Для меня большая привилегия выступать на St. Petersburg Ladies Trophy. Но большая привилегия и играть в финале Australian Open. Это была возможность выиграть титул.

– В петербургских командах немало американских спортсменов, они играют в хоккейном СКА и баскетбольном "Зените". Кто-то из них может прийти и персонально поболеть за вас?

– Было бы здорово, если бы кто-то пришел. Но тогда мне нужно будет вернуть им эту любезность и прийти поболеть за них.

– Ваши первые впечатления от Петербурга?

– Только недавно прилетели. Пока еще приспосабливаюсь к разнице во времени. Давно хотела побывать в Петербурге. В данный момент думаю над тем, куда пойти поужинать. Потом хотела бы найти каких-нибудь местных фэшн-дизайнеров. Мода – это моя страсть.