Винус Уильямс: "Было бы круто, если бы итоговый турнир WTA прошел в Санкт-Петербурге"

Американка Винус Уильямс на пресс-конференции перед стартом St.Petersburg Ladies Trophy отметила, что Санкт-Петербург готов провести итоговые соревнования WTA, передает корреспондент "СЭ" Намик МЕХТИЕВ. Ранее о такой возможности сообщал генеральный директор питерского турнира Александр Медведев.

– Что меняется в вашем теннисе? Какими методами вы восстанавливаетесь, чтобы быть в прекрасной форме?

– Я упорно тренируюсь. Я стараюсь не стоять на месте и задаюсь вопросом: "Что еще я могу улучшить в компонентах своей игры?"

– Как вы относитесь к тому, что итоговый турнир WTA может пройти в Санкт-Петербурге?

– Это было бы действительно очень круто. Мне нравится. Буду крестить пальцы, чтобы это произошло.