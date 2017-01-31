17:19 | ТЕННИС — WTA

Винус Уильямс: "Было бы круто, если бы итоговый турнир WTA прошел в Санкт-Петербурге"

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Американка Винус Уильямс на пресс-конференции перед стартом St.Petersburg Ladies Trophy отметила, что Санкт-Петербург готов провести итоговые соревнования WTA, передает корреспондент "СЭ" Намик МЕХТИЕВ. Ранее о такой возможности сообщал генеральный директор питерского турнира Александр Медведев.

– Что меняется в вашем теннисе? Какими методами вы восстанавливаетесь, чтобы быть в прекрасной форме?

– Я упорно тренируюсь. Я стараюсь не стоять на месте и задаюсь вопросом: "Что еще я могу улучшить в компонентах своей игры?"

Как вы относитесь к тому, что итоговый турнир WTA может пройти в Санкт-Петербурге?

– Это было бы действительно очень круто. Мне нравится. Буду крестить пальцы, чтобы это произошло.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

я даже знаю, где - на Распил-Арене!

18:20

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