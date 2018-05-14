Винчи проиграла Крунич и завершила карьеру

Итальянка Роберта Винчи проиграла в первом круге турнира в Риме Александре Крунич – 2:6, 6:0, 6:3. Этот матч был прощальным в карьере 35-летней итальянки. О том, что она завершит карьеру на турнире в Риме теннисистка сообщила еще в ноябре. " Мой последний матч будет как вечеринка. Вы все приглашены. Рим, 2018", – написала она тогда в Твиттере. На прощальный матч финалистки US Open-2015 собрался полный стадион.

- С завтрашнего дня я в отпуске! - сказала Винчи по завершении встречи.

В своей карьере Винчи завоевала 10 титулов в одиночном разряде и 25 – в парном, в том числе на всех четырех турнирах "Большого шлема" (Roland Garros-2012, US Open-2012, Australian Open-2013 и 2014, US Open-2014 – все с Сарой Эррани). В одиночном разряде итальянка дошла до финала Открытого чемпионата США-2015, где уступила соотечественнице Флавии Пеннетте.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Крунич (Сербия, LL) – Роберта Винчи (Италия, WC) – 2:6, 6:0, 6:3