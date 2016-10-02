Винчи и Кис вышли во второй круг турнира в Китае

Итальянка Роберта Винчи в первом круге турнира в Китае одержала победу над Чжэн Сайсай - 6:0, 3:6, 6:3. В другой встрече американка Мэдисон Кис переиграла другую представительницу Поднебесной Дуань Инин (6:0, 6:4, 6:1).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 5 424 394 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Винчи (Италия, 13) - Чжэн Сайсай (Китай, WC) - 6:0, 3:6, 6:3

Кис (США, 8) - Дуань Инин (Китай, WC) - 6:0, 6:4, 6:1

Конта (Великобритания, 11) - Севастова (Латвия) - 6:1, 6:1

Шведова (Казахстан) - Суарес Наварро (Испания, 7) - 6:1, 6:3

Бабош (Венгрия) - Ковинич (Черногория) - 6:1, 6:2