Винчи и Кис вышли во второй круг турнира в Китае

Итальянка Роберта Винчи в первом круге турнира в Китае одержала победу над Чжэн Сайсай - 6:0, 3:6, 6:3. В другой встрече американка Мэдисон Кис переиграла другую представительницу Поднебесной Дуань Инин (6:0, 6:4, 6:1).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 5 424 394 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Винчи (Италия, 13) - Чжэн Сайсай (Китай, WC) - 6:0, 3:6, 6:3
Кис (США, 8) - Дуань Инин (Китай, WC) - 6:0, 6:4, 6:1
Конта (Великобритания, 11) - Севастова (Латвия) - 6:1, 6:1
Шведова (Казахстан) - Суарес Наварро (Испания, 7) - 6:1, 6:3
Бабош (Венгрия) - Ковинич (Черногория) - 6:1, 6:2