Вильямс – в третьем круге турнира в Торонто

Американка Винус Уильямс во втором круге турнира WTA в Торонто в двух сетах обыграла чешку Катержину Синякову. Ее следующей соперницей станет украинка Элина Свитолина, ранее победившая россиянку Дарью Касаткину.
В другом поединке японка Наоми Осака нанесла поражение Анастасии Севастовой и теперь встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
Торонто (Канада)
Турнир WTA Rogers Cup
Призовой фонд 2 434 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Уильямс В. (США, 9) – Синякова (Чехия) – 7:5, 7:5
Осака (Япония, Q) – Севастова (Латвия, 15) – 6:3, 6:4