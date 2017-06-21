Виктория Азаренко: "Я устала и позволила Одзаки вернуться в игру"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко выразила уверенность в том, что одержала победу над японкой Рисой Одзаки в первом круге турнира на Мальорке (6:3, 4:6, 7:6 (9:7)) благодаря опыту. Она отметила, что стала допускать ошибки из-за усталости.

– Было непросто остановить матч в конце третьего сета и возобновить его спустя несколько часов, – приводит пресс-служба WТА слова Азаренко. – Встреча стартовала интенсивно, но со временем я стала уставать и допускать ошибки, позволив Одзаки вернуться в игру. Но в конце мне помог опыт. Я знаю, что следует исправить. Здорово провести такую сложную игру. Это должно помочь мне в будущем.

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