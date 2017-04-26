Виктория Азаренко: "Серена спрашивала о детях, но я не придала этому значения"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко подчеркнула в интервью The New York Times, что Серена Уильямс в начале февраля приезжала к ней в гости и много расспрашивала о детях. При этом Азаренко тогда не придала этому большого значения. Недавно представительница США объявила о паузе в карьере в связи с беременностью.

– Серена приезжала ко мне в гости и много спрашивала о детях, – подчеркнула Азаренко. – В тот момент я совершенно не придала этому значения. Не думала, что это случится в ее жизни именно сейчас.

Надеюсь, что она вернется, и мы проведем еще не один матч. Не могу представить себе WTA-тур без Серены.