Виктория Азаренко: "Рада увидеть Серену Уильямс"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сказала, что очень рада была пообщаться с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе. В первом круге Азаренко победила Хизер Уотсон, а Уильямс - Зарину Дияс.
- Я была рада увидеть Серену. Мы поддерживаем друг друга. На корте мы соперницы, но вне его совсем другие отношения, - цитирует официальный сайт турнира Азаренко.
Для обеих теннисисток матчи стали первыми в WTA после длительного перерыва. Азаренко не выступала с июля из-за судебных разбирательств по опеке ее сына Лео, а Уильямс вернулась в теннис после рождения дочери.
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Серену все рады видеть. Она для многих кумир и лучшая в истории, живая легенда.) Хотелось бы хоть раз услышать, что и Шарапову хоть кто-то рад видеть...) Зы. Ах да, ей ведь все завидуют...))
16:53