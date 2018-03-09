Виктория Азаренко: "Рада увидеть Серену Уильямс"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сказала, что очень рада была пообщаться с Сереной Уильямс на турнире в Индиан-Уэллсе. В первом круге Азаренко победила Хизер Уотсон, а Уильямс - Зарину Дияс.

- Я была рада увидеть Серену. Мы поддерживаем друг друга. На корте мы соперницы, но вне его совсем другие отношения, - цитирует официальный сайт турнира Азаренко.

Для обеих теннисисток матчи стали первыми в WTA после длительного перерыва. Азаренко не выступала с июля из-за судебных разбирательств по опеке ее сына Лео, а Уильямс вернулась в теннис после рождения дочери.