Виктория Азаренко: "По-прежнему считаю себя конкурентоспособной"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готовится к возвращению на корт. 27-летняя белоруска впервые после родов сыграет на турнире в Мальорке, который стартовал вчера. В первом круге она сыграет с японкой Рисой Одзаки.

- Считаю себя конкурентоспособной - это ощущение меня никогда не покидало, - цитирует пресс-служба WTA Азаренко. - До сих пор чувствую, что пока не достигла своего пика, могу быть еще лучше. Тем не менее у меня было больше времени, чем в межсезонье, что позволило реализовать некоторые из вещей, которые во время насыщенной карьеры трудно сделать. Я немного поработала над изменением техники, биомеханики, чтобы могла продолжить свою карьеру.